Специалисты прокомментировали, как защищена Запорожская АЭС

В Европе обсуждают возможность избежать военных действий у Запорожской АЭС. Но это не помешало украинским силовикам нанести в ее сторону артиллерийский удар, сообщили в администрации Энергодара. Снаряды упали недалеко от административных зданий, опасности нет. Но эксперты предупредили: если попадут по хранилищу отработанного топлива, эффект будет как от взрыва "грязной бомбы".

Как защищена станция и какими могут быть последствия от точного удара? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.