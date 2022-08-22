Украинские войска обстреляли район Донецка

Украинские войска обстреляли район в Донецке, где находится гипермаркет "Ашан". Как сообщили РИА Новости, удар пришелся по складам рядом с торговым центром за кольцевой донецкой автострадой.

Звуки разрывов местные жители услышали в 04:00. Пока данных о пострадавших нет. Территорию, куда прилетели снаряды, оцепили силовики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.