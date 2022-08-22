Мотострелковая рота РФ контратаковала боевиков ВСУ на Украине

Подразделение ВСУ под прикрытием лесополосы на бронетранспортерах приблизилось к позициям российской мотострелковой роты. Эти маневры заметили с беспилотника РФ и уже ждали противника.

Как только украинские солдаты оказались на расстоянии выстрела, по ним открыли шквальный огонь из всего штатного оружия. Потеряв одну из бронемашин и часть личного состава, противник отступил, оставив подбитую технику на поле боя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.