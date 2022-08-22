Американских трейдеров обвинили в наживе на Европе

Трейдеров из США обвинили в том, что они наживаются на Европе. Компании, поставляющие американский газ Евросоюзу, подсчитывают рекордную прибыль.

По данным немецкого издания Bild, от продажи голубого топлива трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов. С введением санкций доля поставок газа из США в Европу выросла с 20 до 60%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.