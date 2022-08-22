Лидеры Британии, США, Франции и ФРГ выступили за обеспечение безопасности Запорожской АЭС

США, Британия, ФРГ и Франция выступили за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Лидеры стран в совместном заявлении призывают миссию МАГАТЭ как можно скорее прибыть на ядерный объект. Об этом сообщило агентство Reuters.

В документе лидер Соединенных Штатов Джо Байден, председатель британского кабмина Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнули, как важно обеспечить безопасность и защиту ядерных установок.

Запорожская АЭС – самая крупная в Европе – находится под контролем России с 28 февраля. В последние недели украинские войска активно обстреливают станцию из тяжелого вооружения, а также наносят удары беспилотниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.