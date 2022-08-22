ВКС РФ уничтожили склад горючего ВСУ в Запорожской области

Ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, в котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.

Минобороны РФ рассказало об успешном применении боевых ударных вертолетов Ка-52 в ходе проведения специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.