Для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму провели жеребьевку

Для определения мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму на неделе провели жеребьевку. Она состоялась в Центризбиркоме.

В ней приняли участие представители всех партий, чьи федеральные списки зарегистрировали на голосование. Сначала участники жеребьевки выбрали конверты с номерами очередности подходов к лототрону. Руководила процессом Элла Памфилова. Согласно номерам в конвертах представили партий подходили к лототрону и вытаскивали шарики с порядковыми номерами в бюллетене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

