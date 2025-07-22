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22 июля, 15:15

Политика

Госдума ввела штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети

Госдума ввела штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети

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Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. За нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также вводится запрет на рекламу VPN-сервисов. За это физическим лицам грозит до 80 тысяч рублей, юридическим – до 500 тысяч.

Министр цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что пользователей не будут наказывать за доступ к запрещенным соцсетям. Закон касается только заведомо экстремистских материалов. Если человек не знал о запрете и не имел умысла, его не привлекут к ответственности даже при использовании VPN.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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