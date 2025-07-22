Великобритания присоединилась к 18-му пакету санкций, введенных Евросоюзом

Несмотря на то, что Великобритания не является частью Евросоюза, она присоединилась к 18-му пакету санкций против России. В частности, в Соединенном Королевстве настаивают на том, чтобы в мире российскую нефть покупали не дороже 47–48 долларов за баррель.

На этом фоне индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. Практически все акции фондового рынка РФ находятся в красной зоне. Курс доллара достиг отметки 77 рублей 95 копеек.

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