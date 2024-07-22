Новости мира: вице-президент США Харрис готова заменить Байдена в президентской гонке

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократической партии. В федеральную избирательную комиссию уже поступило уведомление об этом. Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что выходит из гонки. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США и при этом заявил, что победить Харрис ему будет легче, чем действующего главу страны.

Украинская полиция опубликовала видео с предполагаемым убийцей экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. На видео представлена нарезка кадров с участием одного и того же человека, при этом само преступление на камеры не попало, не приводится никаких доказательств того, что именно изображенный на кадрах мужчина причастен к нападению. Фарион застрелили во Львове в ночь на 20 июля. Она была известна своими русофобскими высказываниями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

