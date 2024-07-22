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22 июля, 07:45

Политика

Новости мира: президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

Новости мира: президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

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Президент США Джо Байден выходит из президентской гонки. Об этом он написал в своих соцсетях. Нынешний глава Белого дома принял данное решение после дебатов с Трампом и выступлений этим летом на саммитах НАТО и G7. Президент Байден поблагодарил своих сторонников, а также призвал объединиться и поддержать на предстоящих выборах вице-президента Камалу Харрис. Уведомление о выдвижении ее на пост уже поступило в Федеральную избирательную комиссию США. Выборы в Америке пройдут в начале ноября 2024 года.

Экологическая катастрофа произошла в Бразилии: там на поверхность одной из рек всплыли тысячи мертвых рыб. По мнению экологов, это произошло из-за сброса отходов с одного из местных заводов по производству сахара. Если его вину докажут, то компании грозит крупный штраф. По предварительным подсчетам, в реке погибло до 20 тонн рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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