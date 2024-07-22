Российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра из самоходных орудий "Гвоздика". Поддержка идет и с земли, и с воздуха. Расчеты беспилотников оперативно проводят разведку и уничтожают опорные пункты.

Кроме того, на южнодонецком направлении российские расчеты гаубиц "Мста-Б" поразили минометный расчет противника. Подробнее о главном, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.