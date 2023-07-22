Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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22 июля, 14:15

Политика

Потери ВСУ за сутки составили до 110 бойцов на купянском направлении – МО РФ

Потери ВСУ за сутки составили до 110 бойцов на купянском направлении – МО РФ

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Потери украинской армии за сутки составили до 110 бойцов на купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также группировка войск ВС РФ "Восток" отбили три атаки ВСУ, уничтожив до 190 украинских военных на южнодонецком направлении.

Кроме того, стало известно, что Общественная палата России ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему в зоне СВО военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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