Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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09:15

Политика

На следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

На следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

На Западе признали, что выход РФ из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину

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Российские средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в течение 21 июля

На следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Местные СМИ пишут, что для ВСУ из запасов Пентагона выделят несколько БТР "Stryke", оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, комплексов ПВО Patriot и для РСЗО HIMARS. Также рассматривается вопрос о включении в новый пакет кассетных боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита Пименов
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