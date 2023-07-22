На следующей неделе США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Местные СМИ пишут, что для ВСУ из запасов Пентагона выделят несколько БТР "Stryke", оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, комплексов ПВО Patriot и для РСЗО HIMARS. Также рассматривается вопрос о включении в новый пакет кассетных боеприпасов.

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