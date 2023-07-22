На Западе признали, что выход РФ из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину. После закрытия морских путей логистику придется серьезно перестраивать.

По данным замминистра МИД РФ Сергея Вершинина, за время действия сделки с Украины было отправлено 30 миллионов тонн грузов. Теперь Владимир Зеленский заявил, что прекращать торговлю не собирается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.