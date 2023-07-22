09:15Политика
Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине
На купянском направлении артиллеристы Западного военного округа нанесли новые удары по скоплению живой силы и техники противника. Также уничтожены несколько командных пунктов ВСУ.
Огонь велся из 152 миллиметровых самоходных установок "Мста-С". Кроме того, использовались фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям противника.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.