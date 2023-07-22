Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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На купянском направлении артиллеристы Западного военного округа нанесли новые удары по скоплению живой силы и техники противника. Также уничтожены несколько командных пунктов ВСУ.

Огонь велся из 152 миллиметровых самоходных установок "Мста-С". Кроме того, использовались фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита Пименов
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