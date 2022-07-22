Украинские военные выпустили по ДНР почти 53 тысячи различных боеприпасов за 156 дней

За 156 дней эскалации украинские военные выпустили по Донецкой народной республике почти 53 тысячи различных боеприпасов. Об этом сообщили в ДНР. 262 мирных жителя погибли, 2 720 получили ранения.

Страны Европы постепенно стали отменять льготы для бежавших украинцев. Польша, например, больше не выплатит пособия тем, кто согласился содержать мигрантов, отменили и бесплатный проезд. С февраля 2022 года именно Польша испытала самый массовый наплыв беженцев. Только к концу апреля пересекли границу 3 миллиона украинцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.