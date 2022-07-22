С 5 по 20 июля на Украине уничтожены четыре установки HIMARS

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что с 5 по 20 июля российские войска уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину реактивных систем залпового огня HIMARS. Две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка.

Еще одна установка и транспортно-заряжающая машина уничтожены в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка ликвидирована на восточной окраине Константиновки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.