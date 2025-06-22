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22 июня, 19:15

Политика

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по вопросам Ирана

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по вопросам Ирана

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Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание, оно должно состояться в 22:00 по московскому времени.

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив, если агрессия против республики продолжится. Однако эксперты отмечают, что это будет убийственным для экономики Ирана. Ормузский пролив критически важен для крупнейших экспортеров нефти. Через него проходит 76% их поставок в Азию.

Вместе с тем США заявили, что не исключают военных мер для защиты судоходства в Ормузском проливе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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