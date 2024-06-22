Москвичи смогут проголосовать электронно на выборах депутатов в МГД

В столице в период с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы. Совершеннолетние жители могут проголосовать за кандидата электронно на любом избирательном участке города.

Специалисты на избирательных участках установят терминалы, которые выдают цифровые бюллетени и принимают голоса. Технология сервиса позволяет обеспечить анонимность, безопасность и прозрачность голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

