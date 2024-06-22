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Новости

22 июня, 14:30

Политика

Москвичи смогут проголосовать электронно на выборах депутатов в МГД

Москвичи смогут проголосовать электронно на выборах депутатов в МГД

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В столице в период с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы. Совершеннолетние жители могут проголосовать за кандидата электронно на любом избирательном участке города.

Специалисты на избирательных участках установят терминалы, которые выдают цифровые бюллетени и принимают голоса. Технология сервиса позволяет обеспечить анонимность, безопасность и прозрачность голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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