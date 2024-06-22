Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 11:30

Политика

Экипаж Ка-52М ударил по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Экипаж Ка-52М ударил по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности "Центра"

ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ

Захарова пообещала ответ Москвы при закрытии визовых центов РФ в США

Кабмин РФ поддержал законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Новости мира: Венгрия не будет участвовать в военной миссии НАТО на Украине

Новости мира: более тысячи человек погибли во время хаджа в Мекке

Новости мира: неизвестный открыл стрельбу по людям в Окленде

ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября

Лимузин Aurus Путина привлек внимание жителей Вьетнама

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил позиции армии Украины в зоне ответственности группировки российских войск "Центр". Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.

После выполнения боевого задания экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Подробнее о других событиях в зоне проведения спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья ТащинаЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика