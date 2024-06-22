Экипаж Ка-52М ударил по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил позиции армии Украины в зоне ответственности группировки российских войск "Центр". Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.

После выполнения боевого задания экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Подробнее о других событиях в зоне проведения спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

