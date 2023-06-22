22 июня, 16:30Политика
ВС РФ нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства, доставленной на Украину. Об этом сообщили в Минобороны. В итоге склад уничтожен.
По последним данным, в течение прошедших суток украинские военные продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.