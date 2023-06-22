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22 июня, 16:30

Политика

ВС РФ нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники ВСУ

Новости часа: войска РФ нанесли удар по складу доставленной на Украину западной техники

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Российские "Солнцепеки" накрыли украинские позиции на донецком направлении

Российские военные нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства, доставленной на Украину. Об этом сообщили в Минобороны. В итоге склад уничтожен.

По последним данным, в течение прошедших суток украинские военные продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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