ВС РФ нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства, доставленной на Украину. Об этом сообщили в Минобороны. В итоге склад уничтожен.

По последним данным, в течение прошедших суток украинские военные продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.