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Новости часа: войска РФ нанесли удар по складу доставленной на Украину западной техники

Новости часа: войска РФ нанесли удар по складу доставленной на Украину западной техники

ПВО РФ перехватила 5 ракет Storm Shadow и 2 снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Новости часа: Песков заявил, что РФ наблюдает возможный разлад в коллективном Западе

Войска РФ уничтожили за сутки более 135 украинских военных на краснолиманском направлении

Путин заявил, что Запад передает Украине образцы боевой техники прошлого поколения

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal

Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой

Российские "Солнцепеки" накрыли украинские позиции на донецком направлении

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска нанесли удар по складу доставленных на Украину западных оружия и техники, цель достигнута. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Благоустройство территорий образовательных учреждений столицы началось в полном объеме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Пляжную зону с бассейнами открыли на набережной Северного речного вокзала. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

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