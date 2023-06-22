15:00Политика
Новости часа: войска РФ нанесли удар по складу доставленной на Украину западной техники
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска нанесли удар по складу доставленных на Украину западных оружия и техники, цель достигнута. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Благоустройство территорий образовательных учреждений столицы началось в полном объеме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Пляжную зону с бассейнами открыли на набережной Северного речного вокзала. Об этом рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.