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Политика

Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой

Российские "Солнцепеки" накрыли украинские позиции на донецком направлении

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Страны НАТО стали испытывать на украинских солдатах "боевую химию"

В день летнего солнцестояния шаманы в Туве провели камлание на победу РФ в войне

В украинском руководстве собирались взорвать Киевские мосты сразу после начала СВО – СМИ

Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении 21 июня

Новости часа: в Минэнерго сообщили, что не допустят роста цен топлива выше инфляции

Новости часа: основой 11-го пакета санкций стали меры по недопущению их обхода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ готовят дальнейшее наступление. Российские войска также готовятся к шагам противника, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Москва выделяет грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ВСУ выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью. Это данные Следственного комитета.

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