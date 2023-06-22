Новости часа: Шойгу заявил, что ВСУ готовят дальнейшее наступление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ готовят дальнейшее наступление. Российские войска также готовятся к шагам противника, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Москва выделяет грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ВСУ выпустили четыре ракеты по мосту через Чонгар между Крымом и Херсонской областью. Это данные Следственного комитета.