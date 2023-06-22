Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой

ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой

Российские "Солнцепеки" накрыли украинские позиции на донецком направлении

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Страны НАТО стали испытывать на украинских солдатах "боевую химию"

В день летнего солнцестояния шаманы в Туве провели камлание на победу РФ в войне

В украинском руководстве собирались взорвать Киевские мосты сразу после начала СВО – СМИ

Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении 21 июня

Новости часа: в Минэнерго сообщили, что не допустят роста цен топлива выше инфляции

Новости часа: основой 11-го пакета санкций стали меры по недопущению их обхода

Расчеты российских БПЛА уничтожили грузовики, доставляющие боеприпасы ВСУ

Российские военные взяли под контроль один из стратегически важных укрепрайонов на марьинском направлении, известный как "Зверинец". Долгое время именно этот пункт мешал дальнейшему продвижению бойцов РФ.

Марьинка – небольшой город в Донецкой области. Военные действия здесь не прекращаются. Как отметили военные эксперты, возможно в скором времени, этот населенный пункт полностью перейдет под контроль российских военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика