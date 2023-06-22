ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой

Российские военные взяли под контроль один из стратегически важных укрепрайонов на марьинском направлении, известный как "Зверинец". Долгое время именно этот пункт мешал дальнейшему продвижению бойцов РФ.

Марьинка – небольшой город в Донецкой области. Военные действия здесь не прекращаются. Как отметили военные эксперты, возможно в скором времени, этот населенный пункт полностью перейдет под контроль российских военных.

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