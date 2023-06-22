11:30Политика
ВС РФ установили контроль над укрепрайоном ВСУ под Марьинкой
Российские военные взяли под контроль один из стратегически важных укрепрайонов на марьинском направлении, известный как "Зверинец". Долгое время именно этот пункт мешал дальнейшему продвижению бойцов РФ.
Марьинка – небольшой город в Донецкой области. Военные действия здесь не прекращаются. Как отметили военные эксперты, возможно в скором времени, этот населенный пункт полностью перейдет под контроль российских военных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.