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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

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Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" Западного военного округа в зоне проведения СВО. Российские танкисты поддержали пехоту на купянском направлении, ударив по опорному пункту противника. В течение 21 июня в этом секторе уничтожены две украинские бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

Известно, что по противнику стреляли с закрытых огневых позиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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