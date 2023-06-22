Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-90М "Прорыв" Западного военного округа в зоне проведения СВО. Российские танкисты поддержали пехоту на купянском направлении, ударив по опорному пункту противника. В течение 21 июня в этом секторе уничтожены две украинские бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

Известно, что по противнику стреляли с закрытых огневых позиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.