Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении 21 июня

Российские артиллеристы нанесли превентивный удар по противнику, который готовился к атаке на краснолиманском направлении. По позициям ВСУ, где собралась пехота и легкобронированная техника, отработали боевые расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр". Били на расстоянии в 15 километров.

Также реактивные системы залпового огня поразили колонну грузовых автомобилей, которые подвозили боеприпасы в украинский укрепрайон. Точность попадания контролировали с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.