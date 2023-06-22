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Политика

Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении 21 июня

Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении 21 июня

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Российские артиллеристы нанесли превентивный удар по противнику, который готовился к атаке на краснолиманском направлении. По позициям ВСУ, где собралась пехота и легкобронированная техника, отработали боевые расчеты РСЗО "Град" группировки "Центр". Били на расстоянии в 15 километров.

Также реактивные системы залпового огня поразили колонну грузовых автомобилей, которые подвозили боеприпасы в украинский укрепрайон. Точность попадания контролировали с воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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