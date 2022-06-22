Националисты заминировали обочины автодороги в Славянске

Бойцы украинских нацбатальонов заминировали в Славянске Донецкой Народной Республики обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, они умышленно не оповестили об этом местных жителей.

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