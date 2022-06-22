Минобороны показало, как российские истребители Су-35 ударили по боевой технике ВСУ

Минобороны РФ показало работу авиации. Экипажи истребителей Су-35 ударили по военной инфраструктуре и боевой технике ВСУ.

Перед вылетом все боевые машины в зоне спецоперации проходят комплексную подготовку. Их проверяют инженеры и техники.

Российские летчики выполняют задачи по уничтожению авиационной техники ВСУ, поражению радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны. Применяются управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.