Украина тратит на содержание своих боевиков около пяти миллиардов долларов в месяц. Такие данные озвучили в Госдепе США.

По подсчетам американских специалистов, денег, которые Вашингтон выделил в качестве поддержки киевскому режиму, не хватит даже до конца лета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.