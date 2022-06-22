Российские танки получили новое вооружение в зоне спецоперации на Украине

Российские танки в зоне спецоперации на Украине получили новое вооружение. Теперь танки Т-72Б3 оснащены многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У" с тепловизором и цифровыми дисплеями. Благодаря ему днем можно обнаружить цель на расстоянии до шести километров. Дальность ракетной стрельбы с использованием этого прицела ночью – до пяти километров.

О танке Т-72Б3 и его технических характеристиках рассказал военный эксперт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.