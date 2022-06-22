В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации

Украина тратит на содержание своих боевиков около пяти миллиардов долларов в месяц. Такие данные озвучили в Госдепе США.

По подсчетам американских специалистов, денег, которые Вашингтон выделил в качестве поддержки киевскому режиму, не хватит даже до конца лета.

Российские следователи тем временем собирают доказательства использования ВСУ артиллерийских орудий калибра 155-миллиметров. Об этом заявил зампред России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, именно это оружие, которое поставляется на Украину из стран НАТО, применяется боевиками для обстрелов жилых кварталов и приводит к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила две пусковые установки зенитной ракетной системы "ЭС-300" в районах Очакова и Тузла Одесской области. Кроме того, уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" недалеко от населенного пункта Северск в ДНР, а на острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили более 200 украинских самолетов, свыше сотни вертолетов, более 1 200 беспилотников и 350 зенитно-ракетных комплексов. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России. Также уничтожены почти 4 тысячи танков и других бронемашин, 600 установок реактивного залпового огня, более 2 тысяч минометов и других орудий полевой артиллерии.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.