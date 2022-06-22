Европа не будет поставлять Киеву оружие – СМИ

Европа больше не в состоянии поставлять киевскому режиму оружие. Об этом пишут итальянские и американские СМИ.

По их информации, власти Германии, Италии и Франции отказались отправлять на Украину новые партии ракет и бронетехники, сославшись на то, что помощь президенту Владимиру Зеленскому обходится слишком дорого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

