Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной

Представители западных стран запретили украинским властям вести переговоры с Москвой. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, кураторы из Вашингтона и Лондона мешают попыткам найти дипломатический выход из украинского кризиса. Также дипломат напомнил, что западные пропагандисты пытаются убедить мир в том, что Россия хочет уничтожить Украину, хотя это совершенно не так.

Также Небензя обратил внимание коллег по совету безопасности ООН на то, что Россия уже дала гарантии свободного экспорта зерна с территории Украины. Москва не будет мешать выходу судов с грузом продовольствия из украинских портов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

