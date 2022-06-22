Украина тратит на содержание своих боевиков около пяти миллиардов долларов в месяц. Такие данные озвучили в Госдепе США.

По подсчетам американских специалистов, денег, которые Вашингтон выделил в качестве поддержки киевскому режиму, не хватит даже до конца лета.

Подразделения ВСУ и отряды националистов организовали опорные пункты в школах и больницах Одессы, Авдеевки и Славянска. Как сообщили в российском Минобороны, боевики разместили там огневые точки и склады оружия. При этом людей из соседних жилых кварталов не только не эвакуировали, но и запретили им покидать свои дома.

Российские войска продолжают выбивать противника с позиций, но тем не дают отступать, организованные киевскими властями заградотряды, которые расстреливают бойцов ВСУ при попытках отойти или сдаться в плен. Основные боевые действия сейчас развиваются в окрестностях Северодонецка и Славянска.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.