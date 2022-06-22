Россия соберет доказательства применения ВСУ орудий калибра 155 мм

Российские следователи соберут доказательства использования ВСУ артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Об этом заявил зампред России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, именно это оружие, которое поставляется на Украину из стран НАТО, применяется боевиками для обстрелов жилых кварталов и приводит к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.