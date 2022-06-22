Российские спасатели разобрали около 150 тыс квадратных метров завалов в Донбассе

Российские спасатели разобрали в Донбассе уже 150 тысяч квадратных метров завалов, оставшихся после обстрелов украинских боевиков. Перед началом работ руины, оставшиеся на месте жилых домов, проверяют саперы. Они уже обезвредили почти 40 тысяч мин и неразорвавшихся снарядов.

Мирным жителям, которые еще не успели покинуть опасные районы, доставляют гуманитарную помощь – продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

