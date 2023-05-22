Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 22:00

Политика

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории РФ

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории РФ

Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр"

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Эксперт рассказал, могут ли ВСУ попытаться отбить Артемовск

ВС РФ атаковали объекты ВСУ на аэродроме "Днепр"

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Украинский вертолет Ми-8 сбили в ДНР

Армения готова обсуждать возвращение в Азербайджан двух военнослужащих – Пашинян

Пашинян сообщил, что 25 мая встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России, сообщили в Госдепе. Там отметили, что при этом миру надо напомнить о том, что именно Россия начала спецоперацию.

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов. Посещаемость учреждений культуры в Петербурге за год выросла в два раза.

Подробнее о последних новостях в российской столице и мире – на телеканале Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика