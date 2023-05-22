США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории РФ

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России, сообщили в Госдепе. Там отметили, что при этом миру надо напомнить о том, что именно Россия начала спецоперацию.

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за 12 часов. Посещаемость учреждений культуры в Петербурге за год выросла в два раза.

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