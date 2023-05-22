ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр"

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродроме "Днепр". В результате поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника, а также техническая позиция подготовки ракет.

В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях разгромлены склады боеприпасов. В ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 17 украинских беспилотников.

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