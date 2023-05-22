Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что пойдет на такой шаг, если в Карабахе будут соблюдаться права армянского населения.

Также Никол Пашинян высказался об организации договора о коллективной безопасности. Армения примет решение о выходе из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной" структурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.