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Политика

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

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Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что пойдет на такой шаг, если в Карабахе будут соблюдаться права армянского населения.

Также Никол Пашинян высказался об организации договора о коллективной безопасности. Армения примет решение о выходе из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной" структурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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