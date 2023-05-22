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Политика

Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада после завершения конфликта

Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада после завершения конфликта

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада и после завершения конфликта. Источник в Москве, комментируя в СМИ это заявление, отметил, что такие высказывания подтверждают, что цель западных стран – не мирное урегулирование, а создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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