Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина будет получать вооружение Запада и после завершения конфликта. Источник в Москве, комментируя в СМИ это заявление, отметил, что такие высказывания подтверждают, что цель западных стран – не мирное урегулирование, а создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.