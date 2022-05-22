Боррель заявил об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине

Запасы военных ресурсов государств Евросоюза из-за оказания помощи Украине истощились, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Несмотря на санкции, ни один завод в Белоруссии не остановился, заявили в Минпроме страны.

Курсирование поезда "Таврия" между Санкт-Петербургом и Евпаторией возобновится 26 мая, заявили в пресс-службе компании.

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