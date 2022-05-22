ЕС должен взять на себя ответственность за свою безопасность – Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости Евросоюзу взять на себя ответственность за свою безопасность созданием европейских вооруженных сил.

Актриса Наталья Величко умерла в Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Упавшего в Москву-реку мужчину спасли в центре столицы, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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