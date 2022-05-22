Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной – Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

Ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона, сняты, сообщили в столичном Дептрансе.

В Австрии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян, пишут СМИ.

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