В МИД Финляндии заявили, что решение проблем с Турцией по членству в НАТО займет недели

Рейсовый автобус загорелся в подмосковном Одинцово во время движения, пострадавших нет, пишет РИА Новости.

В представительстве ДНР сообщили, что житель Волновахи погиб в результате обстрела ДНР с украинской стороны.

Решение вопросов Финляндии и Турции по вступлению скандинавского государства в НАТО может занять недели, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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