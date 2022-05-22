Один мирный житель погиб в результате обстрела украинскими военными города Волноваха

В городе Волноваха после обстрела со стороны украинских войск погиб один мирный житель, еще трое пострадали. Об этом сообщили власти ДНР.

В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что за сутки уничтожили еще 10 украинских беспилотников и перехватили два снаряда системы "Смерч".

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