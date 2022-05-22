Российские средства ПВО уничтожили более 10 украинских беспилотников

Более 10 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за сутки. Об этом сообщило Минобороны. Также были перехвачены два украинских снаряда РСЗО "Смерч".

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск поразили около 700 целей ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.