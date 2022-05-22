Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Зарьковской и Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские военные перехватили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.