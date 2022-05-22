Российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили около 700 целей ВСУ

Российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили примерно 700 объектов Вооруженных сил Украины. Это самые свежие сводки Минобороны.

В воздухе сбили 11 украинских беспилотников, а в общей сложности вывели из строя 38 единиц украинской военной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.