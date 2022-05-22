Российская авиация уничтожила более 210 националистов на Украине

Российская авиация поразила три пункта управления, 26 районов скопления и склад с боеприпасами украинских войск, уничтожены более 210 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также были выведены из строя 38 единиц украинской военной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.